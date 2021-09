L’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, per la prima volta dal suo insediamento, è stato presente in provincia di Ragusa dove ha partecipato ad alcuni incontri. Uno di questi si è tenuto presso la sede dell’Ispettorato Agrario. Durante questo incontro era presente anche il parlamentare regionale del Pd, on. Nello Dipasquale, che ha spiegato: “A questo Governo regionale rimane solo un anno per mettere mano ad alcuni gravi problemi del mondo agricolo siciliano e spero che su questi temi la campagna elettorale possa essere messa da parte in favore di atti concreti”.

Poi, aggiunge: “Ho chiesto, poi, che in questo anno di Governo che rimane possano essere erogate le somme per i ristori alle aziende danneggiate dal ciclone Athos (marzo 2012) e dagli eventi alluvionali di Ispica (ottobre 2019), risorse messe in finanziaria grazie all’attività parlamentare del Partito Democratico; allo stesso modo il Governo regionale dovrà impegnarsi per i ristori alle aziende danneggiate dagli incendi. Mi aspetto, inoltre, che in questo rimante scorcio di legislatura ci sia maggiore attenzione nei confronti degli uffici periferici dell’Assessorato all’Agricoltura”.